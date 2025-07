Ações de empresas brasileiras recuam nos EUA em negociações pré-abertura após tarifa de Trump

LONDRES (Reuters) - Ações de empresas e bancos brasileiros listados nos Estados Unidos registravam queda nas negociações pré-abertura desta quinta-feira, antes do que deve ser uma sessão turbulenta para os ativos do Brasil após a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de impor tarifas de 50% ao país.

Indicadores de volatilidade cambial estavam em suas máximas desde o pânico do "Dia da Libertação" em abril, depois que o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento saltou mais de 2% ante o real na quarta-feira em reação ao que o Deutsche Bank descreveu como uma escalada das tensões.

Nos EUA, Itaú Unibanco tinha queda de 2,7%, Santander caía 2,4% e Petrobras recuava quase 1% antes da abertura.