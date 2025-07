Após tarifas de Trump, Bolsonaro diz que respeita e admira governo dos EUA

Ao anunciar as tarifas de 50% na quarta-feira, Trump vinculou parte de sua decisão ao tratamento recebido por Bolsonaro. Na carta, Trump disse também que as taxas foram impostas devido "em parte aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão de norte-americanos".

Para Bolsonaro, a medida do governo dos EUA "é resultado direto do afastamento do Brasil dos seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram nossa relação com o mundo livre".

"A escalada de abusos, censura e perseguição política precisa parar. O alerta foi dado, e não há mais espaço para omissões", acrescentou Bolsonaro.