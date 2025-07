Ativos brasileiros recuam após Trump anunciar tarifa de 50% sobre o Brasil

Em resposta a Trump, Lula afirmou que qualquer medida unilateral de elevação de tarifas será respondida com reciprocidade, destacando que o Brasil é um "país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém".

As incertezas sobre os impactos econômicos da medida, a possível retaliação do Brasil e as perspectivas para negociação, uma vez que as razões de Trump são majoritariamente políticas, geravam aversão ao risco, prejudicando a moeda brasileira e as ações do país.

"O anúncio de Trump constitui uma medida unilateral e que leva a um perde-perde. Perde a economia dos EUA, porque aumentam os custos para os norte-americanos, perde a economia brasileira, porque retira a competitividade das exportações do Brasil para os EUA", disse Gesner Oliveira, sócio da GO Associados em nota.

Às 13h26, o dólar à vista subia 0,49%, a R$5,5307 na venda, depois de atingir R$5,6212 mais cedo.

O Ibovespa, por sua vez, recuava 0,33​%, a 137.027,88 pontos, tendo caído anteriormente a 136.014,47 pontos.

Nos mercados globais, o foco também estava em torno da política comercial dos EUA, mas o sentimento era mais otimista, já que, para além do Brasil, as cartas tarifárias de Trump a outros países têm se concentrado em parceiros menores e sinalizado tarifas menos surpreendentes.