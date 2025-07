BC do Japão diz que empresas estão recebendo tarifas dos EUA com tranquilidade, mas mantêm cautela

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - As empresas japonesas estão recebendo as tarifas dos Estados Unidos com tranquilidade por enquanto, mas se preocupam com um possível impacto do enfraquecimento da demanda global, disse o Banco do Japão nesta quinta-feira, sinalizando uma pausa prolongada nos aumentos da taxa de juros.

Embora algumas empresas estejam adiando seus planos de gastos de capital, as tarifas mais altas dos EUA ainda não afetaram materialmente as exportações e a produção das fábricas, de acordo com um resumo dos resultados de uma reunião trimestral dos gerentes das filiais regionais do banco central japonês.