BTG vê motivação política em tarifa dos EUA e efeito econômico direto limitado

Na carta enviada ao governo brasileiro, Trump vinculou a decisão ao tratamento recebido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado sob acusação de planejar um golpe de Estado.

Os analistas do maior banco de investimentos da América Latina citaram que o Brasil embarca cerca de 12% de suas exportações para os EUA, número relativamente baixo. Ao analisar as exportações para os EUA como percentual do PIB brasileiro, ressaltaram, esse valor é ainda menor, em torno de 1,7%.

Entre os setores mais expostos ao mercado norte-americano, eles citaram o de produtos semimanufaturados de ferro e aço, com 71,8% das exportações dessa categoria enviadas para os EUA, mas afirmaram que o segmento já está sujeito a tarifas setoriais superiores a 50%, "portanto não afetados pelo anúncio".

A equipe do BTG também citou o setor de aeronaves, com 63,2% das exportações embarcadas para os EUA, materiais de construção, com 57,9%, e madeira e produtos de madeira, com 43,2%.

Entre as empresas, eles destacaram Embraer, WEG e Suzano, entre as mais afetadas. Para companhias de petróleo, avaliam que o impacto parece limitado, assim como para a maior parte das empresas do agronegócio, cujos produtos têm menor relevância nas importações dos EUA.

Na visão da equipe do BTG, a disputa tarifária pode fortalecer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2026.