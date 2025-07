Casa Branca critica Powell sobre finanças do Fed e custos excedentes de projeto

(Reuters) - A Casa Branca lançou nesta quinta-feira um novo ataque contra o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, com um autoridade de alto escalão do governo Trump dizendo que Powell havia "administrado muito mal" o banco central, criticando-o por um déficit e por grandes custos excedentes em reformas de edifício.

O diretor do Escritório de Gestão e Orçamento, Russel Vought, em uma carta endereçada a Powell e publicada na plataforma de mídia social X, disse: "Em vez de tentar endireitar o navio fiscal do Fed, você seguiu em frente com uma reforma ostensiva de sua sede em Washington".

A carta chega num momento em que o presidente norte-americano, Donald Trump, e seus assessores continuam a criticar Powell por não reduzir as taxas de juros.