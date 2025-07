Citi não prevê impacto significativo de tarifa de 50% em empresas de commodities brasileiras

Em paralelo, eles avaliam que o aumento do risco geopolítico pode se traduzir em uma tendência de alta na taxa de câmbio. Na véspera, o contrato futuro do dólar acelerou a alta após o anúncio, chegando a subir 3%, para fechar o dia com elevação de 0,85%, a R$5,516.

"Caso esse cenário se concretize, o impacto pode ser positivo, já que a maioria das empresas sob nossa cobertura possui parte de seus custos denominados em reais. No entanto, ainda é cedo para avaliar qualquer efeito concreto nesse sentido", afirmaram.

No setor de petróleo e gás, a equipe do Citi destacou que os EUA são grandes produtores de petróleo e derivados, com baixa dependência do comércio internacional.

Citando dados da Administração de Informações sobre Energia (AIE) dos EUA, eles acrescentaram que o Brasil exporta cerca de 200 mil barris por dia de petróleo bruto e derivados para os EUA-- "um volume pequeno que pode ser redirecionado para outros mercados no curto prazo".

No agronegócio, Barra e equipe afirmaram que os EUA são grandes produtores e exportadores de commodities agrícolas como soja, milho e algodão, com praticamente nenhuma dependência das exportações brasileiras.

Eles acrescentaram que, embora os EUA sejam grandes importadores de açúcar, a maior parte desse volume não vem do Brasil devido às cotas de exportação que limitam esse comércio. No caso do etanol, escreveram, os EUA também são grandes produtores, mas importam volumes do Brasil devido à menor pegada de carbono do produto brasileiro.