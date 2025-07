CVM autoriza SL Tools a atuar como mercado de balcão organizado em crédito privado

A novidade também reforça o cenário de competição para a gigante B3, que comercializa ativos não registrados em bolsa, como títulos do governo, CDBs, LCIs, debêntures, entre outros. A plataforma da SL Tools já é utilizada para negociação de títulos públicos federais no mercado secundário e no início do mês lançou a negociação eletrônica de ativos bancários.

De acordo com a SL Tools, apesar do volume negociado no mercado secundário estar em uma trajetória crescente, quase toda a negociação de ativos de crédito privado e bancários acontece no balcão, de forma analógica, com uso de telefone e chats. Em mercados maduros, a negociação eletrônica chega próximo a 50%.

"A tecnologia da SL Tools vai permitir escalar o volume negociado no secundário, que pode facilmente triplicar", estimou Duvivier, que também é presidente da fintech, em comunicado. "Negociamos ativos de renda fixa privada nos moldes da década de 1980 mas, ao mesmo tempo, nossos investimentos estão disponíveis na palma da mão."

De acordo com a diretora de renda fixa da SL Tools, Fernanda Crivelenti, as operações na plataforma cumprem automaticamente a obrigatoriedade de registro eletrônico na CVM e o ambiente de negociação é multi-broker, ou seja, a ordem do banco ou gestora pode ser vista e executada (agredida) por qualquer corretora.

"Ela não fica restrita somente ao fluxo interno da corretora A, B ou C", acrescentou.

(Por Paula Arend Laier)