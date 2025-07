Dólar dispara após Trump tarifar o Brasil, mas perde força e se acomoda abaixo de R$5,55

Às 17h03, na B3 o dólar para agosto -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,71% em um claro sinal de acomodação, aos R$5,5715.

No fim da tarde de quarta-feira, com o dólar à vista já fechado, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou uma tarifa de 50% sobre todas as exportações do Brasil para o país, vinculando a decisão ao tratamento recebido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado por planejar um golpe de Estado.

O anúncio fez o dólar para agosto -- cujas negociações se encerram às 18h30 -- disparar para além dos R$5,60, com investidores adicionando prêmios de risco às cotações.

“É natural que, com notícias que causem impacto, haja um efeito manada e todo mundo corra para o mesmo lado. Aí o dólar disparou no fechamento do mercado”, comentou João Duarte, especialista em câmbio da One Investimentos.

Nesta quinta-feira, o dólar à vista – que na véspera havia encerrado antes do anúncio de Trump – disparou na abertura, ajustando-se ao novo cenário. Às 9h07, a moeda norte-americana à vista marcou a cotação máxima de R$5,6229 (+2,17%).

Passado este primeiro impacto, ainda durante a manhã o dólar à vista perdeu força e a moeda para agosto se firmou em baixa, em movimento que ocorreu em sintonia com a acomodação das taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) e do Ibovespa.