Dólar sobe mais de 1,5% após Trump anunciar tarifa de 50% sobre o Brasil

"Na prática, o maior custo dessa nova rodada de tarifas está menos no potencial impacto direto sobre os fluxos de comércio e mais na piora do ambiente econômico, na deterioração da relação de parceria histórica entre os dois países e na incerteza gerada", disseram analistas do BTG Pactual em relatório.

Na quarta-feira, o mercado nacional já havia reagido parcialmente à perspectiva de tarifa dos EUA sobre o Brasil, após Trump sinalizar no meio da tarde que anunciaria uma taxa tarifária sobre os produtos brasileiros, mas sem antecipar qual seria o número.

O dólar à vista fechou a sessão anterior com alta de 1,05%, a R$5,50359.

Nos mercados globais, o foco também estava em torno da política comercial dos EUA, mas o sentimento era mais otimista, uma vez que, para além do Brasil, Trump tem direcionado as cartas tarifárias para parceiros menores.

Ele emitiu na quarta-feira uma nova bateria de cartas sobre tarifas para sete países, incluindo Argélia, Iraque, Líbia, Sri Lanka e Filipinas.

Notícias de avanço nas negociações tarifárias com parceiros importantes também fomentavam expectativas de que uma guerra comercial total possa ser evitada antes de 1º de agosto, quando Trump prometeu implementar suas tarifas abrangentes anunciadas em 2 de abril.