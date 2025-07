Exportadores alemães não querem acordo comercial com EUA "a qualquer preço", diz grupo empresarial

Por Rene Wagner e Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - Os exportadores alemães não querem um acordo a qualquer preço no conflito comercial com os Estados Unidos, disse Dirk Jandura, chefe do grupo empresarial BGA.

"Nossos interesses devem ser refletidos em um acordo com os EUA", disse Jandura nesta quinta-feira em Berlim. "Precisamos de um acordo justo para toda a Europa. Ele não deve ser concluído a qualquer preço."