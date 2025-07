Fabricante do Froot Loops, WK Kellogg, aceita ser comprada por US$3,1 bi pela italiana Ferrero

(Reuters) - A WK Kellogg concordou, nesta quinta-feira, em ser comprada pela proprietária da marca de doces Ferrero Rocher por cerca de US$3,1 bilhões, à medida que a fabricante de cereais enfrenta um enfraquecimento da demanda do consumidor devido à inflação persistentemente alta.

As negociações no setor de lanches ganharam ritmo à medida que as marcas de alimentos sofrem com vendas fracas na esteira dos aumentos de preços devido aos custos de insumos mais altos e mudanças na preferência dos consumidores por opções mais saudáveis.

A Ferrero ofereceu aos acionistas da WK Kellogg US$23 por ação, o que representa um prêmio de 31% em relação ao último fechamento da ação. As ações da fabricante de cereais subiram 30,4%, a US$22,84, na abertura do pregão de quinta-feira.