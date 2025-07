Galípolo diz em carta que BC tem compromisso com meta de inflação de 3% e vai reforçar comunicação

"Durante o período de desenquadramento, o Banco Central investirá no reforço da comunicação sobre as razões do descumprimento da meta, sobre as medidas adotadas e sobre a evolução do cenário de convergência da inflação", disse.

A inflação no país acumulou 5,35% nos 12 meses encerrados em junho, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), permanecendo em todos os meses de 2025 acima do teto da meta contínua de 3%, que tem margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

O Brasil adotou a meta contínua de inflação a partir deste ano, prevendo que o BC deve se explicar ao governo se o alvo for descumprido por seis meses consecutivos.

A regra prevê que o BC divulgue publicamente as razões do descumprimento, detalhando as causas, as medidas necessárias para assegurar o retorno da inflação aos limites estabelecidos e o prazo esperado para que as medidas produzam efeito.

No documento, Galípolo disse que o atual horizonte relevante da política monetária é o último trimestre de 2026 e que o Comitê de Política Monetária (Copom) avalia que a condução da política de juros está adequada e compatível com a estratégia de convergência da inflação nesse horizonte.

Em junho, o BC elevou a Selic a 15%, maior patamar em duas décadas, prevendo que a taxa permanecerá nesse patamar por período bastante prolongado para levar a inflação à meta.