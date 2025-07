Ibovespa recua na abertura após Trump anunciar tarifa de 50% para o Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com viés negativo nesta quinta-feira, com agentes financeiros avaliando os potenciais efeitos nas empresas brasileiras da tarifa de 50% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para produtos do Brasil.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,25%, a 137.140,13 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 13 de agosto, tinha variação negativa de 0,06%.

(Por Paula Arend Laier, edição Michael Susin)