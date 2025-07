Ibovespa tem queda modesta com efeito de nova tarifa dos EUA concentrado em algumas ações

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, mas distante da mínima, conforme o efeito do anúncio de uma tarifa de 50% pelos Estados Unidos aos produtos do Brasil concentrou-se em alguns papéis, como Embraer, enquanto Vale teve desempenho robusto, atuando como contrapeso positivo.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com declínio de 0,46%, a 136.842,37 pontos, de acordo com dados preliminares, após chegar a 136.014,47 pontos na mínima do dia (-1,07%). Na máxima, marcou 137.471,88 pontos (-0,01%).