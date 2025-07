Indústria química brasileira diz ver com preocupação anúncio de tarifas de Trump

SÃO PAULO (Reuters) - A indústria química brasileira manifestou preocupação com o anúncio do presidente norte-americano, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre todas as exportações do Brasil para os Estados Unidos, pedindo nesta quinta-feira "diálogo técnico" entre os países para evitar "possíveis perdas para todos".

Em nota à imprensa, a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) ressaltou que o setor químico brasileiro tem uma balança comercial deficitária com os EUA de US$7,9 milhões -- em volume, o déficit é de 6 milhões de toneladas.

"Em um cenário sujeito a interferências de natureza política, entendemos que o diálogo técnico é o melhor caminho na solução dessa questão. Ambos os lados estão sujeitos a perdas, pois são mercados importantes para as exportações do outro", disse a Abiquim. "É preciso, portanto, negociar para evitar possíveis perdas para todos."