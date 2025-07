Alimentos recuam em junho mas BC descumpre meta para IPCA

Com isso, a taxa acumulada em 12 meses passou a subir 5,35%, de 5,32% em maio, permanecendo acima da meta contínua -- 3,0% medida pelo IPCA, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos -- em todos os meses de 2025.

O Brasil adotou a meta contínua de inflação a partir deste ano, prevendo que o Banco Central deverá se explicar ao governo se o alvo for descumprido por seis meses consecutivos. A autoridade monetária vai divulgar carta aberta ao presidente do Conselho Monetário Nacional às 18h.

O BC precisa divulgar publicamente as razões do descumprimento, detalhando as causas, as medidas necessárias para assegurar o retorno da inflação aos limites estabelecidos e o prazo esperado para que as medidas produzam efeito.

Os resultados do IPCA de junho ficaram um pouco acima das expectativas em pesquisa da Reuters de altas de 0,20% na comparação mensal e de 5,32% em 12 meses.

Depois de provocar preocupações no início do ano, os preços do grupo Alimentação e Bebida, com forte impacto no bolso das famílias, recuaram 0,18%, marcando a primeira queda em nove meses, depois de alta de 0,17% no mês anterior

A alimentação no domicílio caiu 0,43% em junho, com quedas nos preços de ovo de galinha (-6,58%), arroz (-3,23%) e frutas (-2,22%). Já a alta da alimentação fora do domicílio desacelerou para 0,46%.