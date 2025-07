Lula assina decreto que reduz IPI para carros com maior eficiência energética

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina nesta quinta-feira decreto que prevê a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados para carros que tiverem maior capacidade de reciclagem e emitam menos gases de efeito estufa, disse o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin.

Nota da Presidência explica que o decreto cria a modalidade de carro sustentável, "no qual veículos compactos com alta eficiência energética-ambiental e fabricados no Brasil terão o IPI zerado".

(Reportagem de Ricardo Brito)