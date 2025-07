Mineração e saúde impulsionam ações europeias, com negociações comerciais entre EUA e UE em foco

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a UE está trabalhando "sem parar" para chegar a um acordo comercial para uma tarifa baixa com os EUA.

O chefe de comércio da UE, Maros Sefcovic, disse na quarta-feira que houve um bom progresso e que um acordo pode ser possível dentro de alguns dias.

Os negociadores também estão discutindo possíveis medidas para proteger a indústria automobilística da UE, de acordo com autoridades e fontes do setor.

As ações do setor automobilístico europeu subiram 2%, com os papéis da alemã BMW subindo 4,2% depois que a montadora realizou uma chamada de lucros bem recebida antes do fechamento.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na quarta-feira uma nova tarifa de 50% sobre as importações de cobre e uma taxa de 50% sobre os produtos do Brasil, ambas em vigor a partir de 1º de agosto.

Ações europeias de mineração saltaram 3,2%, para uma máxima de mais de três meses, com as ações listadas em Londres da Glencore e da Rio Tinto avançando cerca de 4% cada.