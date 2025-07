Ministro do Comércio da Coreia do Sul diz que é necessário mais tempo para negociações sobre tarifas com os EUA

SEUL (Reuters) - O ministro do Comércio da Coreia do Sul, Yeo Han-koo, disse nesta quinta-feira que é necessário mais tempo para as negociações tarifárias com os Estados Unidos, já que os dois países estão acelerando as discussões antes do prazo recém-imposto de agosto.

Yeo também disse que os Estados Unidos expressaram interesse em cooperar com a Coreia do Sul em chips e construção naval.

(Reportagem de Hyunjoo Jin)