Operadora jatos particulares dos EUA apoia acordo com Embraer apesar de turbulência com tarifas

As ações da Embraer chegaram a cair até 8% com as declarações de Trump, antes de devolverem parte das perdas e encerrarem em queda de 3,7%. No ano, os papéis da companhia ainda sobem 34%, em meio à demanda por seus jatos executivos e aviões regionais.

As tarifas mais altas representam um novo desafio para a Embraer, especialmente em um momento em que as companhias aéreas dos EUA, o maior mercado de aviação regional e particular do mundo, enfrentam uma desaceleração na capacidade e na demanda por viagens domésticas.

Questionada sobre um acordo firmado em fevereiro com a Embraer para a compra de até 212 jatos particulares, avaliados em até US$7 bilhões com base no preço de tabela, a Flexjet, sediada em Cleveland, Ohio, disse que seus clientes tendem a "prosseguir" com tais decisões.

"Com base em meus 40 anos na indústria, este grupo de compradores tende a seguir com suas decisões independentemente, dadas suas prioridades e comportamento de compra anterior", disse o presidente da Flexjet, Kenn Ricci, em comunicado.

"No curto prazo, as aeronaves que já estão sob contrato com fabricantes estrangeiras estão cobertas por acordos existentes. Se as tarifas sobre aeronaves fabricadas no exterior realmente aumentarem, os fabricantes provavelmente absorverão parte do impacto inicial desses pedidos comprometidos", disse ele, mas acrescentou que, com o tempo, "esses custos adicionais serão repassados ao comprador".

As entregas da Flexjet estão previstas para começar em 2026.