Petrobras diz que avalia tarifa dos EUA e mantém estratégia de buscar melhor alternativa

"O posicionamento comercial e a atuação global da Petrobras permitem monitorar permanentemente os movimentos do mercado internacional e observar as opções mais econômicas", afirmou a estatal.

Embora o petróleo bruto do Brasil represente uma pequena parcela das importações norte-americanas do produto, a tarifação de 50% poderá levar a uma mudança no perfil de compradores de petróleo, se confirmada, com uma possível maior participação de países asiáticos em detrimento dos Estados Unidos, na avaliação da consultoria StoneX.

Em um pior cenário, a consultoria afirmou que "impactos de curto prazo... podem envolver um recuo nas exportações de petróleo enquanto essas alterações se concretizam".

(Por Marta Nogueira)