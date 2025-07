Petróleo brasileiro seguiria competitivo com tarifas de Trump, dizem especialistas

"A imposição dessas tarifas pode gerar ruídos de curto prazo nos fluxos comerciais e impactar as margens em contratos spot, mas não representa um risco estrutural para o escoamento da produção do Brasil", disseram os analistas do BTG Pactual Luiz Carvalho e Gustavo Cunha, em relatório a clientes.

"O Brasil possui flexibilidade logística e comercial para preservar a competitividade de seus barris no mercado global."

Em 2024, o Brasil exportou um total de 1,78 milhão de barris por dia (bpd), sendo que 243 mil bpd foram destinados aos EUA, segundo dados do governo compilados pela consultoria StoneX. Em termos de receita, as vendas de petróleo do Brasil ao exterior somaram US$44,96 bilhões, sendo US$5,83 bilhões ao país norte-americano.

Os analistas do BTG ressaltaram não acreditar que a Petrobras, principal produtora do Brasil, seja "impactada de forma significativa pelas tarifas". No primeiro trimestre do ano, apenas 4% das exportações da estatal brasileira foram destinadas aos EUA, segundo dados da companhia.

Já em relação aos derivados, a participação das exportações da Petrobras para os EUA foi de 37% de um total de 209 mil barris por dia (ou cerca de 77 mil barris por dia).

"Embora os EUA tenham uma participação considerável nas exportações de derivados, quando olhamos em termos absolutos, acreditamos que esse é um volume pequeno e que a Petrobras deve conseguir redirecionar esse fluxo de exportação para outro país com facilidade", afirmaram os analistas do BTG.