S&P 500 e Nasdaq caem com investidores atentos a negociações comerciais; Delta Air sobe

Por Pranav Kashyap e Nikhil Sharma

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq caíam nesta quinta-feira, com os investidores monitorando os desenvolvimentos em torno das políticas comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto as ações das companhias aéreas saltavam após previsão positiva da Delta.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,09%, para 44.498,12 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,15%, a 6.253,90 pontos, e o Nasdaq Composite caía 0,44%, para 20.523,04 pontos.