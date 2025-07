STOXX 600 sobe com otimismo por negociações comerciais entre EUA e UE

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a UE está trabalhando "sem parar" para chegar a um acordo comercial com os EUA.

O chefe de comércio da UE, Maros Sefcovic, disse na quarta-feira que houve progresso nas negociações comerciais e que um acordo pode ser possível dentro de alguns dias.

Os negociadores também estão discutindo possíveis medidas para proteger a indústria automobilística da UE, de acordo com autoridades e fontes do setor.

Algumas montadoras europeias registravam alta, com a Mercedes-Benz subindo 1,1%. A Porsche e a Volkswagen ganhavam 1,2% cada.

"Os mercados estão reagindo de forma incrivelmente positiva a ele (acordo comercial entre a UE e os EUA). Corremos o risco de considerá-lo um acordo fechado, pois ainda há muito trabalho a ser feito", disse Nick Saunders, presidente-executivo da plataforma de negociação de ações Webull UK.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também anunciou uma nova tarifa de 50% sobre as importações de cobre e uma taxa de 50% sobre os produtos do Brasil, com ambas entrando em vigor a partir de 1º de agosto.