Surpresa com tarifa de Trump gera aversão a ativos brasileiros em meio à incerteza sobre impacto econômico, dizem analistas

Já o Ibovespa recuava 0,64​%, a 136.603,51 pontos, tendo anteriormente alcançado 136.014,47 pontos.

"É uma situação complexa e de difícil resolução por conta desse componente político e que aumenta a imprevisibilidade, aumenta a percepção de riscos para investimentos no Brasil e vai prejudicar os nossos ativos", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

Um ponto importante a ser observado nos próximos dias é se haverá medidas retaliatórias por parte do governo brasileiro, disseram analistas, pontuando que isso poderia provocar uma escalada nas tensões, tornando o cenário econômico ainda mais incerto e volátil.

"A retaliação geraria um impacto negativo ainda maior na atividade econômica brasileira", disse Alberto Ramos, diretor de pesquisa macroeconômica para a América Latina do Goldman Sachs. "Não está claro como o Brasil retaliaria. A inclinação política pode ser nesse sentido, mas prevemos que os exportadores locais pressionarão o governo a reduzir a tensão."

Por outro lado, há dúvidas sobre o espaço que haveria para negociações entre Brasil e EUA, uma vez que as razões dadas por Trump para a implementação da tarifa são majoritariamente políticas, e não comerciais como em ameaças tarifárias a outros países.

"A ameaça do presidente Trump de impor uma tarifa de 50% sobre as importações do Brasil tem menos a ver com disputas comerciais e mais com desacordos políticos, e por isso é mais difícil ver uma saída para o Brasil", disse William Jackson, economista-chefe para mercados emergentes da Capital Economics.