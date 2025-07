Taxas dos DIs sobem após Trump impor tarifa de 50% para produtos brasileiros

Em entrevista à TV Record nesta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo irá adotar as mesmas tarifas comerciais sobre os EUA que Trump impuser ao Brasil.

"Se ele cobrar 50% da gente, a gente vai cobrar 50% dele", disse Lula, segundo trecho da entrevista publicado pelo portal R7, da Record. A íntegra está programada para ser veiculada nesta noite.

Ainda que a disputa tarifária possa ter efeitos sobre o Produto Interno Bruto (PIB) e sobre a inflação no Brasil, os profissionais ouvidos pela Reuters afirmaram que, por enquanto, o cenário para o Banco Central pouco mudou.

Perto do fechamento desta quinta-feira a curva brasileira precificava 98% de chances de manutenção da Selic em 15% no encontro do fim deste mês do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC.

A ameaça tarifária dos EUA acabou deixando em segundo plano nesta quinta a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que subiu 0,24% em junho, após avançar 0,26% em maio. Com isso, a taxa acumulada em 12 meses passou a 5,35%, de 5,32% em maio, permanecendo acima da meta contínua de 3,0% do BC, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual (inflação até 4,5%).

Em função deste descumprimento da meta -- que completou seis meses consecutivos -- o BC precisará se explicar em carta aberta ao Conselho Monetário Nacional (CMN), a ser publicada às 18h.