UBS BB corta recomendação de Itaú para neutra

No mesmo relatório, os analistas revisaram suas projeções para os lucros estimados para 2025, 2026 e 2027, a R$46,656 bilhões, R$50,560 bilhões e R$52,863 bilhões, respectivamente, de R$45,638 bilhões, R$49,509 bilhões e R$52,391 bilhões antes.

Em paralelo, reduziram a suposição de custo de capital (COE) para 15% em 2025, de 15,5% estimados anteriormente.

Por volta de 11h, as ações do Itaú caíam 2,75%, a R$35,37, na bolsa paulista, pior desempenho entre os bancos do Ibovespa, que cedia 0,82%.

No mesmo horário, Bradesco PN cedia 1,28%, Banco do Brasil ON recuava 0,28%, Santander Brasil Unit perdia 1,47% e BTG Pactual Unit era negociada em baixa de 2,16%.

(Por Paula Arend Laier, edição Michael Susin)