Wall Street fecha em alta e previsão de lucros da Delta melhora humor do mercado

Por Sinéad Carew e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações de Wall Street subiram nesta quinta-feira, com os índices S&P 500 e Nasdaq registrando recordes de fechamento, conforme investidores minimizaram as últimas medidas tarifárias do presidente norte-americano, Donald Trump, enquanto investidores foram encorajados por uma previsão de lucros da Delta Air Lines acima de estimativas.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,26%, para 6.279,70 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,10%, para 20.631,37 pontos. O Dow Jones subiu 0,43%, para 44.647,57 pontos.