Ação do Méliuz dispara com perspectiva de listar ações na OTC Markets em até 4 semanas

A listagem, afirmou o Méliuz, será realizada no segmento OTCQX Markets, o mais alto nível de governança e compliance entre os segmentos da OTC Markets Group. A data exata depende dos trâmites regulatórios e do processo decisório da OTCQX.

A companhia disse que a transação busca fortalecer a proximidade com investidores internacionais, "além de acelerar sua estratégia como Bitcoin Treasury Company, focada no aumento do número de bitcoin por ação ao longo do tempo".

Por volta de 13h10, as ações do Méliuz avançavam 7,29%, a R$7,21, entre os melhores desempenhos do Small Caps, que caía 0,77%. No melhor momento, chegaram a R$7,43 (+10,57%).

Segundo analistas do BTG Pactual, após a oferta de ações do Méliuz no mês passado, uma preocupação recorrente entre investidores locais tem sido a limitação do mercado de capitais no Brasil para sustentar a alta volatilidade implícita que dá valor aos bônus de subscrição emitidos, bem como oferecer liquidez suficiente para que esses bônus sejam negociados e absorver futuras captações de recursos atreladas a instrumentos vinculados ao bitcoin.

O Méliuz precificou uma oferta de ações subsequente a R$7,06 por papel em meados de junho, alcançando R$180,08 milhões. A operação ainda envolveu a emissão de 43.361.563 bônus de subscrição em cinco séries.

"Caso seja bem-sucedida, a listagem na OTC Markets pode ser um passo que ajude a mitigar essas limitações", afirmaram Ricardo Buchpiguel e equipe do BTG, que têm recomendação de compra para as ações com preço-alvo de R$10.