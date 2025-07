Ações da China ficam estáveis após atingirem máxima de 9 meses

O setor de terras raras liderou os ganhos com um aumento de mais de 5%, atingindo seu maior valor desde o início de 2023.

No entanto, as ações do setor bancário caíram 2,4%, depois de atingirem uma máxima recorde na quinta-feira.

O setor imobiliário caiu 0,3%, reduzindo os ganhos de quinta-feira, estimulados por relatos não verificados de que Pequim está pensando em mais medidas para apoiar o mercado imobiliário.

Em Hong Kong, o índice de referência Hang Seng fechou em alta de 0,46%, desacelerando de uma máxima de quatro meses atingida anteriormente.

O Goldman Sachs elevou as ações da cidade para "market weight", citando um crescimento mais forte dos lucros, impulsionado por melhorias nos mercados de capitais e na atividade imobiliária, apoiados pelas baixas taxas de juros locais.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,19%, a 39.569 pontos.