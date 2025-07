Ações europeias caem pressionadas por papéis de bancos e saúde e com tarifas entre EUA e UE em foco

Inicialmente, a UE esperava chegar a um acordo comercial abrangente com os EUA, incluindo tarifas zero por zero sobre produtos industriais, mas meses de negociações difíceis levaram à conclusão de que provavelmente terá de se contentar com um acordo provisório e esperar que algo melhor possa ser negociado.

"Esperávamos que fosse aprovado na quarta-feira, portanto, quanto mais isso se arrasta, mais nos preocupamos com a possibilidade de Trump não estar de acordo e a UE pode ser atingida por tarifas significativamente mais altas mais uma vez", disseram analistas da TD Securities em nota.

A demanda por risco foi afetada globalmente depois que Trump anunciou uma tarifa de 35% sobre todas as importações do Canadá a partir de 1º de agosto e sinalizou uma tarifa geral de 15% ou 20% sobre outros países, acima da atual tarifa base de 10%.

O setor de bancos europeus liderou a queda, com uma queda de 1,8%.

As ações do setor de saúde também registraram grandes perdas nesta sexta-feira, com a fabricante dinamarquesa de medicamentos Novo Nordisk em queda de 3,6%.

Um raro ponto positivo foi o setor de energia, com as ações da BP em alta de 3,4%, depois que a gigante britânica do petróleo disse que sua produção no segundo trimestre deverá ser maior do que o previsto anteriormente.