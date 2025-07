Angra 1 é reconectada ao sistema após parada de reabastecimento e modernização

A parada foi mais longa do que as anteriores para a inclusão de atividades adicionais previstas no Programa de Extensão de Vida de Angra 1.

"Esta foi uma parada estratégica para Angra 1. Além do reabastecimento de combustível, aproveitamos para avançar em projetos estruturantes que aumentam a confiabilidade da usina e preparam a unidade para operar com alto desempenho por mais 20 anos", afirmou o superintendente da usina, Abelardo Vieira, em nota.

Entre as ações, estão a modernização de sistemas, substituição de componentes e inspeções técnicas.

Segundo a Eletronuclear, foram executadas aproximadamente 6.545 tarefas durante a parada iniciada em abril deste ano.

Também foram realizadas manutenções nos transformadores principais, atualizações tecnológicas em sistemas de instrumentação, inspeções em soldas e intervenções nos circuitos primário e secundário da planta.

(Por Rodrigo Viga Gaier)