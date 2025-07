Arrecadação de tarifas de Trump deve crescer em junho, conforme dados do orçamento

Por David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento do Tesouro dos EUA revelará nesta sexta-feira a força das receitas tarifárias do presidente Donald Trump em seus dados orçamentários de junho, à medida que as arrecadações de várias novas taxas de importação começam a se transformar em uma fonte substancial de receita do governo.

Os dados do orçamento, previstos para serem divulgados às 15h pelo horário de Brasília, devem mostrar que as receitas alfandegárias ultrapassaram US$100 bilhões nos primeiros nove meses do atual ano fiscal pela primeira vez.