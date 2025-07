Barra para corte de juros no BCE é "muito alta" já que economia se mantém firme, diz Schnabel

FRANKFURT (Reuters) - A barra para outro corte na taxa de juros pelo Banco Central Europeu é "muito alta", uma vez que a economia da zona do euro está melhor do que o esperado, apesar da incerteza sobre o comércio, disse a membro do BCE Isabel Schnabel em uma entrevista divulgada nesta sexta-feira.

Depois de reduzir pela metade sua taxa de juros em apenas um ano, o BCE sinalizou que agora permanecerá em pausa e verá como a economia lidará com uma guerra comercial global latente, estimulada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Schnabel expressou uma clara preferência por manter os juros estáveis, uma vez que a inflação está ancorada na meta de 2% do BCE, a economia da zona do euro está se mostrando resiliente e mais gastos do governo na Alemanha estão melhorando as perspectivas.