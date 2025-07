BP alerta sobre impacto pela queda nos preços do gás e do petróleo

LONDRES (Reuters) - Os resultados do segundo trimestre da BP devem ser impactados pelos preços mais baixos recebidos pelo gás e pelo petróleo, enquanto sua produção upstream deve ser maior do que o previsto anteriormente, disse a empresa nesta sexta-feira, antes dos resultados previstos para 5 de agosto.

Os preços do petróleo bruto caíram no trimestre, uma vez que a OPEP+, composta pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, como a Rússia, começou a desfazer em abril os cortes de produção autoimpostos de 2,17 milhões de barris por dia.

A BP disse que os preços do petróleo bruto ficaram em média em US$67,88 por barril no segundo trimestre, em comparação com US$75,73 por barril no trimestre anterior.