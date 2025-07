Fazenda vê PIB mais forte neste ano e aponta pequena desaceleração em 2026

Para 2026, a pasta apontou que a previsão de crescimento mais baixo é influenciada pela elevação na expectativa de mercado para a taxa Selic neste ano, ponderando que a desaceleração é contida pelo efeito inercial da alta da atividade no ano anterior. Nos anos seguintes, o crescimento esperado é de cerca de 2,6%, patamar classificado pela SPE como “próximo ao potencial”.

O Banco Central levou a taxa básica de juros do país a 15% ao ano, maior nível em duas décadas, e previu que ela permanecerá nesse patamar por período bastante prolongado para levar a inflação à meta de 3%, citando a desaceleração da atividade como fator importante nesse processo.

As projeções da SPE apontam para uma atividade mais forte do que a estimativa mais recente do BC, que previu em junho que o PIB crescerá 2,1% em 2025 - a autarquia ainda não apresentou dados para 2026. O governo também está mais otimista do que analistas de mercado, que projetam uma alta de 2,23% neste ano e 1,86% no próximo.

TARIFAS

Segundo a SPE, as projeções ainda não consideram os impactos potenciais da elevação na tarifa de importação dos Estados Unidos para o Brasil, de 10% para 50%, anunciada nesta semana pelo governo do presidente Donald Trump e que podem entrar em vigor em agosto.

“A carta que comunicou a elevação da tarifa justifica a decisão por razões apenas políticas, gerando grande insegurança. O impacto da medida deve ser concentrado em alguns setores específicos, influenciando pouco a estimativa de crescimento em 2025”, apontou o documento.