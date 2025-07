Ibovespa recua com Localiza entre maiores quedas; MRV&Co sobe

- PETROBRAS PN subiu 1,21%, sendo outro contrapeso, endossada pelo movimento do petróleo no mercado externo, onde o barril de Brent aumentou 2,5%. No setor, PETRORECONCAVO ON ganhou 3,51%, PRIO ON valorizou-se 2,2% e BRAVA ENERGIA ON avançou 0,23%.

- MARFRIG ON perdeu 4,17%, em meio a ajustes após alta de mais de 6% na véspera, com a CVM adiando assembleia de acionistas da BRF marcada para o próximo dia 14, que discutiria a incorporação da dona das marcas Sadia e Perdigão pela Marfrig. BRF ON caiu 4,35%.

- YDUQS ON fechou negociada em baixa de 7,4% e COGNA ON recuou 3,99% e em pregão negativo para ações de empresas sensíveis à economia doméstica ou com elevado nível de endividamento. MAGAZINE LUIZA ON perdeu 3,6%, enquanto o índice do setor de consumo cedeu 1,65%.

- MÉLIUZ ON, que não está no Ibovespa, disparou 9,67%, após a companhia divulgar na véspera que está em fase final para listar suas ações na OTC Markets, nos Estados Unidos, estimando que isso ocorra em até quatro semanas.

- FRASLE MOBILITY ON, que também não faz parte do Ibovespa, caiu 8,03% após precificar na véspera uma oferta de ações a R$24 por papel, um desconto de cerca de 8,2% comparado com o preço de fechamento do pregão de quinta-feira, a R$26,15.