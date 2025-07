Kraft Heinz avalia cisão de negócio de alimentos avaliado em até R$20 bi, diz fonte

(Reuters) - A Kraft Heinz está estudando a possibilidade de desmembrar uma grande parte de seu negócio de alimentos, incluindo muitos produtos da marca Kraft, em uma nova entidade que pode ser avaliada em até US$20 bilhões, disse uma fonte familiarizada com o assunto nesta sexta-feira.

No entanto, a estrutura do negócio ainda pode mudar, e não há garantia de que a Kraft Heinz seguirá adiante com essa operação, acrescentou a fonte.

A notícia sobre a potencial cisão é o segundo movimento nesta semana de uma tradicional empresa norte-americana buscando aumentar o valor para os acionistas, num momento em que consumidores estão abandonando produtos mais caros em meio a uma economia incerta. Nesta semana, a fabricante de cereais WK Kellogg aceitou uma proposta de compra de US$3,1 bilhões feita pela italiana Ferrero.