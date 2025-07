Mercado vê resultado primário melhor em 2025, mas piora projeção para 2026, mostra Prisma

O governo chegou a publicar um novo decreto sobre o IOF, com vários recuos, e uma medida provisória para compensar a arrecadação perdida com as mudanças. Entretanto, o Congresso aprovou no fim de junho um projeto de decreto legislativo que sustou as alterações na cobrança do IOF.

O embate entre Executivo e Legislativo agora se encontra no âmbito do Supremo Tribunal Federal, depois que a Advocacia-Geral da União ingressou com ação na corte para defender o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

(Por Fernando Cardoso, em São Paulo)