Minério de ferro tem novo ganho semanal com esperança de ajustes na produção de aço na China

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro subiram nesta sexta-feira e caminham para o terceiro ganho semanal consecutivo, sustentados por esperanças renovadas de que a repressão da China à guerra de preços abrirá caminho para outra rodada de reformas para conter o excesso de capacidade na indústria de aço.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,8%, a 764 iuanes (US$106,56) a tonelada.