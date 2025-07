MP para limitar impacto de alta de custos de energia sai esta sexta, diz Casa Civil

BRASÍLIA (Reuters) - A nova medida provisória prometida pelo governo para o setor elétrico, buscando limitar impactos de alta de custos aos consumidores, deve ser publicada nesta sexta-feira, disse a assessoria da Casa Civil.

A edição da medida ocorrerá após uma derrota do governo no Congresso no mês passado, com a derrubada pelos parlamentares de parte dos vetos presidenciais na lei da energia eólica offshore.

O restabelecimento de uma série de iniciativas, como a extensão de contratos de usinas do Proinfa e a contratação compulsória de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), deve impor um custo adicional bilionário às contas de luz nos próximos anos.