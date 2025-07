Serviços no Brasil crescem pelo 4º mês em maio com impulso de serviços profissionais

O destaque dos serviços em maio foi a atividade de serviços profissionais, administrativos e complementares, que apresentou ganho de 0,9%, acumulando alta de 2,9% nos últimos quatro meses e retomando o crescimento depois da estabilidade em abril.

Entre outros fatores positivos para o resultado mensal, houve ganhos em outros serviços (+1,5%) e informação e comunicação (+0,4%).

Do lado negativo, houve quedas em transportes (-0,3%) e serviços prestados às famílias (-0,6%).

"Transportes foi o principal impacto negativo deste mês, mas com uma variação negativa mais suave. Os recuos mais relevantes vieram de logística de transportes e do transporte marítimo, tanto o de cabotagem como o de longo curso", disse Lobo.

Segundo André Valério, economista sênior do Inter, o dado de maio, apesar de abaixo do esperado, demonstra a "robustez" do setor de serviços, que segue crescendo em ritmo elevado. No entanto, ele notou que o crescimento tem se sustentado por "componentes de oferta e não cíclicos".

"A atividade com maior impacto no acumulado em 12 meses é a de serviços de TI, que responde por mais de um terço do crescimento observado. Por outro lado, vemos os serviços prestados às famílias perderem força, que são mais sensíveis à renda", afirmou.