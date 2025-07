STOXX 600 recua após Trump ampliar guerra comercial; tarifas da UE em foco

Trump disse na quinta-feira que a UE poderia receber uma carta sobre tarifas até sexta-feira, colocando em dúvida o progresso das negociações comerciais entre Washington e o bloco.

Ele também anunciou uma tarifa de 35% sobre todas as exportações do Canadá a partir de 1º de agosto e sugeriu uma tarifa geral de 15% ou 20% sobre outros países, acima da atual taxa básica de 10%.

"A UE vem negociando com os EUA sobre as tarifas setoriais e também sobre as tarifas recíprocas... todos esperavam que houvesse um acordo comercial melhor, mas agora parece que o resultado será pior", disse Jochen Stanzl, analista-chefe de mercado da CMC Markets.

A medida contra o Canadá, apesar de semanas de negociações, levanta questões sobre as discussões entre a UE e os EUA.

Trump, cuja onda global de tarifas desde o início de abril tem prejudicado as empresas, ampliou sua guerra comercial nesta semana, estabelecendo novas tarifas sobre vários países, junto de uma tarifa de 50% sobre o cobre.

Os bancos europeus lideraram as quedas gerais, caindo 1,3%.