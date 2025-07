Taxas dos DIs perdem força à tarde e ficam quase estáveis apesar de receio com tarifas

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As preocupações em torno da tarifa de 50% dos EUA sobre os produtos brasileiros deram sustentação às taxas dos DIs durante boa parte da sessão desta sexta-feira, mas na reta final do dia elas voltaram para perto dos níveis da véspera, com alguns investidores realizando lucros recentes.

O movimento esteve em sintonia com o dólar, que se reaproximou dos R$5,60 durante a manhã no Brasil, mas retornou à estabilidade à tarde, em meio às dúvidas do mercado sobre o cenário de curto prazo.