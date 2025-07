Tesla marca sua entrada formal na Índia com evento de lançamento em Mumbai

(Reuters) - A Tesla abrirá seu primeiro showroom na Índia em Mumbai na próxima semana, tendo importado US$1 milhão em carros e mercadorias, marcando sua entrada no terceiro maior mercado de automóveis do mundo, apesar das reclamações do presidente-executivo Elon Musk sobre as altas tarifas de importação.

Em um convite à imprensa nesta quinta-feira, a montadora disse que o evento de 15 de julho era o "lançamento da Tesla na Índia por meio da abertura do centro de experiência da Tesla no Complexo Bandra Kurla", localizado no principal distrito comercial da cidade.

Enfrentando o excesso de capacidade de produção em suas outras fábricas e a queda nas vendas, a Tesla passou a vender carros importados na Índia, sobre os quais precisará pagar cerca de 70% de impostos de importação e outras taxas.