Novas ameaças de Trump reacendem temores de investidores sobre comércio e prazos

"Em breve, ficará claro que a agenda protecionista de Trump não foi devidamente descontada nas moedas, nos preços dos ativos ou nas medidas de volatilidade."

"Um momento de capitulação está chegando, nos mercados financeiros ou na própria Casa Branca", disse Schamotta.

Embora os mercados estejam menos sensíveis às manchetes do que há alguns meses, "precisaremos de alguns desenvolvimentos comerciais positivos até o prazo de 1º de agosto da Casa Branca para manter os ganhos recentes do mercado acionário", disse Scott Chronert, estrategista do Citi, em uma nota na sexta-feira.

A tarifa média ponderada atual nos EUA é de cerca de 16%, acima dos 2,5% registrados no início do ano, disseram os economistas do UBS na sexta-feira. A taxa subiria para cerca de 18%, incluindo as tarifas dos países anunciadas nas cartas desta semana, disse o UBS em uma nota.