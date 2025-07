UE afirma que ainda quer acordo comercial com EUA, mas defenderá seus interesses

Carsten Brzeski, chefe global de macro do ING, disse que a ação de Trump sugeria que meses de negociações permaneciam em um impasse e que as coisas estavam se aproximando de um momento decisivo para a relação comercial transatlântica.

"A UE agora terá que decidir se vai ceder ou jogar duro", disse ele. "É difícil tirar conclusões reais neste momento, a não ser que isso trará volatilidade ao mercado e ainda mais incerteza."

Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank, observou que o peso das tarifas dos EUA, se implementadas, seria sentido pelos consumidores americanos.

"A UE deve adotar uma linha dura nas negociações, porque os cálculos do modelo mostram que as tarifas contra a UE têm um efeito negativo mais forte nos EUA do que na zona do euro."

Dito isso, também haveria repercussões claras para a economia da zona do euro, que já está lutando contra um crescimento fraco.

O Banco Central Europeu utilizou uma tarifa de 10% sobre as exportações da UE para os Estados Unidos como base de referência em suas últimas projeções econômicas, que colocam o crescimento da produção na zona do euro em 0,9% este ano, 1,1% no próximo e 1,3% em 2027.