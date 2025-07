Empresas sauditas assinam acordos de energia limpa de US$8,3 bi

(Reuters) - Várias empresas sauditas, incluindo a ACWA Power, peso pesado do setor de serviços públicos, e uma subsidiária da gigante do petróleo Aramco, assinaram acordos de compra de energia neste domingo para projetos de energia limpa com uma capacidade de 15 gigawatts e investimentos no valor de cerca de US$8,3 bilhões, informou a agência de notícias estatal saudita (SPA).

A ACWA Power assinou sete contratos como principal desenvolvedora, em parceria com a Water and Electricity Holding Co (Badeel), de propriedade do Fundo de Investimento Público Saudita (PIF), e a Aramco Power, uma unidade da Aramco, segundo a SPA.

Os projetos incluem cinco usinas solares fotovoltaicas nas cidades de Aseer, Medina, Meca e Riad, e dois projetos de energia eólica em Riad.