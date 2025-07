Hassett, da Casa Branca, diz que as últimas tarifas de Trump "são reais", a menos que os acordos sejam melhorados

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viu algumas ofertas de acordos comerciais e acha que eles precisam ser melhores, disse o assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, neste domingo, acrescentando que Trump continuará com as ameaças de tarifas sobre o México, a União Europeia e outros países se eles não melhorarem.

"Bem, essas tarifas serão reais se o presidente não conseguir um acordo que ele considere suficientemente bom", disse Hassett ao programa This Week da ABC. "Mas você sabe, as conversas estão em andamento, e veremos onde a poeira vai assentar."

Hassett disse ao programa "This Week" da ABC que a ameaça de Trump de impor uma tarifa de 50% sobre os produtos do Brasil reflete a frustração de Trump com as ações do país sul-americano, bem como com suas negociações comerciais com os EUA.